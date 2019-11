L’Italia Under 19 batte Cipro per 0-2, a decidere l’incontro sono state le reti messe a segno da Sebastiano Esposito e Alessio Riccardi. Con questo successo gli azzurri restano in testa a quota 6, a braccetto con la Slovacchia, nel gruppo 6 per le qualificazioni ai prossimi Europei.

Foto: vivoazzurro