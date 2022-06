L’Italia U19 saluta l’Europeo, decisiva la sconfitta contro l’Inghilterra

La nazionale azzurra U19 saluta l’Europeo di categoria, dopo la sconfitta in semifinale contro l’Inghilterra. Il gruppo di Nunziata passa in vantaggio con Miretti nel primo tempo, per poi farsi rimontare nel secondo. La nazionale dei tre leoni approda dunque in finale grazie ai gol di Scott e Quansah. Nessun rimpianto per gli azzurrini che hanno dato tutto fino alla fine. Appuntamento ora al mondiale del prossimo anno in Indonesia.

Foto: Twitter FIGC