L’Italia U-21 vince 6-2 contro la Polonia e si qualifica all’Europeo

05/10/2026 | 20:40:32

Sarebbero bastati soltanto due gol di scarto alla Nazionale di Silvio Baldini per qualificarsi all’Europeo U-21 del 2027. Invece, gli Azzurrini non si sono accontentati e hanno vinto per 6-2 contro la Polonia, chiudendo così il Gruppo E a pari merito proprio con i polacchi, ma davanti a loro in classifica grazie agli scontri diretti.

A decidere la partita sono state le reti di Koleosho, Ndour (doppietta), Lipani, Fini e Cherubini. Nulla hanno potuto gli avversari, nonostante i gol di Mikolajewski e Zewlakow.

Foto: Instagram Italia