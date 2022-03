L’Italia supporta l’Ucraina, Sheva ringrazia: “Bello vedere un popolo che difende i nostri diritti”

La guerra in Ucraina ormai catalizza anche l’attenzione del mondo dello sport, che sta provando a fornire il suo contributo alla causa della pace. Intervenuto in videochiamata al TG1 Andriy Shevchenko, che già ieri si era fatto vivo lanciando un messaggio comparendo sul maxischermo di San Siro, ha parlato così della situazione in Ucraina esprimendo parole positive per l’Italia: “Voglio ringraziare l’Italia perché è molto vicina al mio Paese. Per me è molto bello vedere un popolo che difende i nostri diritti. Noi vogliamo essere liberi e avere la nostra terra. Per questo sono orgoglioso di vedere come la gente si stia difendendo in Ucraina“.

Foto: Twitter Shevchenko