L’Italia ritorna a Wembley: l’ultima volta nel 2018

In questo Europeo itinerante l‘Italia ha avuto l’opportunità di giocare tutte le gare della fase a gironi in casa, allo Stadio Olimpico. Per gli ottavi lo stadio designato è quello di Wembley, a Londra. L’impianto sportivo resta sempre uno dei più belli d’Europa, nel corso degli anni ha cambiato stile ed è stato rinnovato. L’Italia ha vinto due partite su sei a Wembley, sempre affrontando l’Inghilterra. La prima volta nel 1973 grazie ad una rete di Capello. Poi l’altra vittoria nel match valido per la qualificazione a Francia ’98 con un gran gol di Zola. L’ultima visita degli azzurri nel tempio del calcio risale a un’amichevole a marzo 2018. All’epoca c’era Di Biagio sulla panchina e la gara amichevole si concluse in parità: 1-1, con gol di Insigne su rigore all’87’. In campo c’erano anche altri protagonisti della Nazionale che questa sera affronterà l’Austria: Leonardo Bonucci, Gianluigi Donnarumma, Jorginho, Ciro Immobile, Federico Chiesa e Andrea Belotti.

FOTO: Twitter Wembley Stadium