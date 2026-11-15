L’Italia ne prende 3 in mezz’ora dal Belgio: non succedeva dal 1934

15/11/2026 | 21:51:07

Terribile primo tempo dell’Italia. Dopo il vantaggio di Pio Esposito, al decimo centro in Nazionale, la formazione di Mancini si è squagliata come neve al sole subendo tre gol in mezz’ora, registrando un record storico in negativo. Infatti, gli Azzurri soltanto in altre tre occasioni hanno incassato tre reti in questo lasso di tempo, e risalgono al 1934, contro l’Inghilterra e l’Austria. La prima volta, invece, avvenne contro la Svezia in un 5-3 datato 1926.

Foto: Instagram Mancini