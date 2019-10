L’Italia ne fa 5 al Liechtenstein: doppio Belotti, Bernardeschi, Romagnoli ed El Shaarawy

L’Italia, dopo aver battuto la Grecia staccando il pass per Euro 2020, vince nuovamente a Vaduz piegando il modesto e comunque generoso Liechtenstein per 0-5. Apre le danze Bernardeschi dopo due minuti, ma nella ripresa gli azzurri dilagano con Belotti, Romagnoli, il neo entrato El Shaarawy e ancora con il centravanti del Toro. Prestazione convincente che vale l’ottavo successo di fila per Mancini (eguagliato Pozzo).

Foto: vivoazzurro