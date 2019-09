L’Italia mette la sesta: Immobile e Jorginho piegano la Finlandia 2-1

L‘Italia mette la sesta. Gli Azzurri di Roberto Mancini battono 2-1 a domicilio la Finlandia e conquistano il sesto successo in altrettante gare nelle qualificazioni a Euro 2020. Al Ratina Stadion, dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, l’Italia passa in vantaggio al 59′ con un gol di Immobile, bravo a depositare in fondo al sacco un assist di Chiesa. Al 72′ Pukki pareggia dal dischetto, ma poco dopo ci pensa Jorginho (anche lui dagli undici metri) a siglare la rete della vittoria azzurra. Gli uomini di Mancini consolidano il primo posto nel girone J e salgono a quota 18 punti, con sei lunghezze di vantaggio rispetto alla stessa Finlandia.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro