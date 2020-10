L’Italia gioca a tennis con la Moldavia: 6-0. Apre Cristante, chiude Berardi

L’Italia dilaga nell’amichevole del Franchi contro la Moldavia e vince con un tennistico 6-0. Ad aprire le marcature al 18′ è Bryan Cristante, che svetta in area di rigore dopo un cross di Bonaventura. Passano 5 minuti e raddoppia Caputo, sfruttando un passaggio di Biraghi. Il 3-0 è di El Shaarawy, che nei minuti di recupero del primo tempo segna anche il quinto gol. In mezzo, l’autogol di Posmac. Nella ripresa, Berardi chiude le marcature per il 6-0 finale. L’attaccante del Sassuolo insacca dopo un cross basso di Grifo dalla sinistra.

Foto: Twitter Nazionale