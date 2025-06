L’Italia fatica ma batte 2-0 la Moldova. Primi 3 punti nella serata di addio di Spalletti

09/06/2025 | 22:42:57

L’Italia fa quello che doveva (in parte), vincendo 2-0 contro la Moldova, non offrendo però una prestazione degna, soffrendo più del previsto contro una Nazionale abbordabile. Nella sera dell’addio di Luciano Spalletti, l’Italia comunque vince e muove la classifica nel girone di qualificazione al Mondiale.

Italia che prende un grosso rischio a inizio gara, con la Moldova che passa addirittura in vantaggio. Primo tempo amaro, difficile, Moldova che in contropiede fa venire i brividi agli Azzurri. Salva Dimarco un gol sulla linea. Al 40′, Raspadori regala un sorriso all’Italia, sbloccando una gara che sembrava amara, soprattutto per l’atteggiamento della Nazionale.

Al 50′, arriva il 2-0 con Cambiaso, che dona un buon margine all’Italia che però smette di giocare. Nel finale, clamorose chance per la Moldova, con un atteggiamento pessimo dell’Italia che concede palle gol a ripetizione agli ospiti, che avrebbero meritato senza dubbio la rete.

Vince l’Italia, che muove la classifica, conquista i primi 3 punti ma la classifica resta molto deficitaria.

Foto: X Italia