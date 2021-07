L’Italia è arrivata a Wembley: tutto pronto per la finale

La Nazionale italiana, intorno alle 19.30, è arrivata allo stadio di Wembley dieci minuti dopo l’ingresso dell’Inghilterra con i calciatori che sono andati subito in campo per calpestare l’erba dello stadio tempio del calcio inglese. Serenità tra i volti della squadra, massima concentrazione per questa finale dell’Europeo. Intanto, la Figc, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato le prime immagini delle magliette che i calciatori indosseranno questa sera.

FOTO: Twitter Vivo Azzurro