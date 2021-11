L’Italia di Mancini è partita per Roma, -2 alla sfida con la Svizzera

L’Italia è arrivata a Roma in treno da Firenze, pronta per la gara cruciale di venerdì prossimo contro la Svizzera, valida per le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Ecco le foto della squadra di Roberto Mancini all’arrivo nella Capitale: