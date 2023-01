Il Brescia può farà ancora la spesa a Lecce. Confermate le indiscrezioni su un forte interesse per il centrocampista Marcin Listowksi, 24 anni, in uscita dal club salentino. Confermate le indiscrezioni pubblicate stamattina da diversi quotidiani, compreso Tuttosport, su una trattativa in stato avanzato. Da Brescia potrebbe uscire Benali che ha diverse offerte in B, Ternana compresa.

Foto: Twitter Lecce