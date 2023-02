Champions League, entro mezzanotte la consegna delle liste dei giocatori convocabili

Oggi, entro le 24:oo, tutte le squadre qualificate agli ottavi di Champions League dovranno consegnare la lista dei giocatori convocabili per la fase a eliminazione. Ogni squadra ha diritto fino a 3 cambi rispetto alla lista consegnata precedentemente nel mese di settembre. In attesa In attesa di capire se ci saranno novità rispetto alle liste precedenti per Milan, Inter e Napoli – tutte qualificate agli ottavi della competizione.

Foto: Twitter Champions League