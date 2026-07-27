Lisandro Martinez si sfoga: “Non hanno motivo di odiare l’Argentina, siamo sempre stati rispettosi”

27/07/2026 | 13:04:10

Lisandro Martinez, difensore dell’Argentina e del Manchester United, si è sfogato sui social dopo le recenti polemiche contro la Selecciòn:”La campagna anti-Argentina? Mi dà un po’ fastidio perché non hanno un vero motivo per odiarci! Dicono che siamo arroganti, ma questo dice più di loro che di noi. Siamo sempre stati molto rispettosi nei confronti di ogni avversario che abbiamo affrontato”. Il difensore centrale del Manchester United ha quindi sottolineato che, al di là delle polemiche, la nazionale argentina ha sempre rispettato i propri avversari durante gli impegni ai Mondiali.

Foto: Instagram Lisandro Martinez

