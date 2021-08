Lirola saluta la Fiorentina: “Dopo due anni lascio questa splendida città. Tiferò per voi, grazie!”

Pol Lirola ha lasciato la Fiorentina e abbracciato ufficialmente il Marsiglia. Ecco il saluto dell’esterno spagnolo alla tifoseria e alla società viola su Instagram: “Dopo due anni a Firenze lascio questa splendida città piena di storia, volevo ringraziare tutti i miei compagni , fisioterapisti è magazzinieri perché sono stati tutti meravigliosi con me. Vi faccio un grosso in bocca al lupo, tiferò per voi, grazie!”.

Un post condiviso da Pol Lirola (@pollirola)

Foto: Twitter OM