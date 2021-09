Lirola: “La trattativa tra Fiorentina e Marsiglia è stata molto lunga, fortunatamente sono ritornato”

Pol Lirola, ex terzino della Fiorentina, ha parlato della lunga attesa quest’estate prima di firmare per il Marsiglia. “Una trattativa molto lunga. Ma quando la scorsa stagione è finita io già sapevo di voler tornare. Dall’inizio, Pablo (Longoria, presidente dell’OM, ndr) mi ha detto di non preoccuparmi, che sarei tornato. I giorni passavano e mi stavo innervosendo un po’, pensavo che non sarebbe stato possibile tornare. Ma è finita bene. Sono felice”. Il giocatore ha firmato con i francesi fino al 2026.

Foto: Twitter Lirola