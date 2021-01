Lirola: “Il Marsiglia è il miglior club della Francia, con Villas-Boas posso solo crescere”

Sono arrivate in giornata le prime parole di Pol Lirola da giocatore del Marsiglia, riportate dai canali ufficiali del club: “La storia del club soprattutto, i tifosi come vivono il calcio qui. E la voglia del club di avermi in squadra. Ho già parlato con Villas-Boas e con lui non posso che migliorare. La Ligue 1 è un campionato combattuto, con molte squadre che lottano per le zone europee. E un campionato fisico. Sono nel miglior club di Francia e voglio dire ai tifosi che farò di tutto per dimostrare che il club ha fatto bene a darmi fiducia”.