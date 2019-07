Lipsia, ufficiale l’arrivo di Lookman dall’Everton

Il Lipsia mette a segno il colpo Ademola Lookman. Il club tedesco si è assicurato l’attaccante classe 1997 dall’Everton, che sui canali ufficiali ha annunciato la cessione. Questo il testo: “Ademola Lookman si trasferisce a titolo definitivo al Lipsia. Lookman, inserito anche nell’Under 21 inglese, si è unito all’Everton a gennaio 2017, trascorrendo gli ultimi mesi della stagione 2017/2018 in prestito al Lipsia. Il 21enne ha totalizzato 48 presenze con l’Everton, mettendo a segno 4 gol. Ha giocato 24 partite in tutte le competizioni nella scorsa stagione agli ordini di Marco Silva, giocando titolare in 6 partite e mettendo a segno una rete. Lookman ha segnato 5 goal in 11 partite durante il suo prestito al Lipsia nel 2018”.

Foto Twitter Everton