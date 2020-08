Lipsia-PSG: le probabili formazioni

Da una parte la possibile prima finale storica del Paris Saint Germain, dall’altra la prima storica semifinale del “giovane” Lipsia. Comunque vada tanto di cappello ad entrambe le formazioni. Lipsia e Paris Saint Germain si troveranno davanti questa sera per un posto nella storia. PSG e Lipsia non si sono mai affrontate in una partita ufficiale tranne in un’amichevole dell’estate 2014, poi vinta dal club sassone (4-2).

Lipsia (3-4-3): Gulácsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Laimer, Kampl, Sabitzer, Angeliño, Olmo, Poulsen, Nkunku. Allenatore: Nigelsmann

Paris Saint Germain (4-2-4): Rico, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Paredes, Di María, Neymar, Mbappé, Icardi. Allenatore: Tuchel

Foto: Sito Ufficiale