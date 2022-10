Lipsia nella storia: è il primo club a segnare due reti nei primi 18′ al Real Madrid in Champions

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti si trova sotto per 2-1 contro il Lipsia. I Blancos hanno cominciato malissimo la sfida, subendo due reti in 18′ firmate da Gvardiol e Nkunku. Impresa storica dei tedeschi: nessuno aveva segnato 2 gol in così poco tempo al club che ha vinto più volte la Champions League. A riportarlo è Opta.

Foto: Twitter Lipsia