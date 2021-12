Lipsia-Manchester City, le formazioni ufficiali

Lipsia-Manchester City è uno dei due match di Champions in programma questo martedì alle 18:45. Ecco le formazioni ufficiali:

LIPSIA (4-2-3-1): Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Gvardiol, Angelino; Kampl, Laimer; Nkunku, Szoboszlai, Forsberg; André Silva. All. Beierlorzer.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Steffen; Walker, Stones, Ake, Zinchenko; Fernandinho (C), Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Foden, Grealish. All. Guardiola.

FOTO: Logo Champions