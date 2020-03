Lipsia: lavori in corso per il rinnovo di Klostermann

In casa Red Bull Lipsia, il ds Markus Krösche sta approfittando della pausa forzata per sistemare alcune questioni interne. Fra di esse, le trattative per il rinnovo del contratto di Lukas Klostermann: infatti, il contratto del difensore tedesco scadrà a giugno 2021 e, Krösche ha già avviato i contatti con Michael Decker, agente del calciatore: “Siamo stati in contatto con Klosti per molto tempo e abbiamo avuto riscontri molto, molto positivi. Siamo davvero su un percorso molto, molto buono per la buona riuscita dell’operazione.” – ha dichiarato a Kicker.