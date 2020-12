Lipsia, l’allenatore chiama Khedira: “Triste vederlo ai margini della Juve. Qui invece…”

Chiamata diretta da Lispia per Sami Khedira, centrocampista tedesco ormai ai margini della Juventus. Il campione del Mondo 2014, potrebbe certamente tornare in Germania già da gennaio, a patto che risolva il suo contratto con la Juventus.

A chiamarlo, a Lipsia, è stato il tecnico Julian Nagelsmann che ha così dichiarato in conferenza stampa: “Khedira? Sarebbe un ottimo giocatore per molti club europei vista la sua esperienza, la sua capacità di essere un leader per aver giocato in squadre come Real e Juve. E’ brutto vederlo ai margini della rosa bianconera”.

Foto: Juventus Twitter