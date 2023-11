Lipsia, Forsberg prossimo alla cessione: c’è il New York Red Bulls

Con l’ingaggio di giovani promettenti durante l’estate, il Lipsia ha cercato di ringiovanire la propria squadra. La scommessa ha dato i suoi frutti: gli uomini di Marco Rose sono attualmente quarti in Bundesliga, dietro al duo di testa composto da Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. Un inizio di stagione convincente potrebbe spingere la dirigenza del RasenBallsport a continuare sulla stessa linea.

La BILD inoltre ha rivelato che una bandiera del club, Emil Forsberg, autore di 136 gol in 318 partite, è destinato a lasciare il Lipsia quest’inverno. Come riporta la testata tedesca, il 31enne playmaker svedese rimarrà nella Red Bull, passando ai New York Red Bulls. Arrivato in Germania nel 2014, Forsberg non era più considerato un titolare in questa stagione e il suo contratto va in scadenza nel 2025.

Foto: sporcle-com