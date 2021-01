Lipsia-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali: Nagelsmann punta la vetta

Alle 18.30 in Bundesliga andrà in scena la super sfida tra Lipsia e Borussia Dortmund. Nagelsmann ha decisio di puntare Poulsen unica punta e Forsberg e Dani Olmo alle spalle, per prendersi il primo posto e sorpassare il Bayern Monaco. Il BVB invece scenderà in campo con Sancho, Reus e Reyna alle spalle di Haaland.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

RB Lipzia (3-4-2-1): Gulacsi; Orban, Upamecano, Halstenberg; Adams, Sabitzer, Haidara, Angelino; Forsberg, Olmo; Poulsen.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Bürki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Reus, Reyna; Haaland.

Foto: Twitter Lipsia