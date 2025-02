Lippi: “Thiago Motta? Ottimo allenatore, mi aspettavo di più sul lato caratteriale”

Non di certo un grande momento per la Juventus. Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del PSV, è arrivata anche l’uscita dalla Coppa Italia. Il tutto a causa dell’Empoli che ha vinto ai calci di rigore. Adesso il club bianconero si ritrova a febbraio con un pungo di mosche in mano e dovrà puntare forte a conquistare almeno il quarto posto in classifica. L’unico vero obiettivo della Vecchia Signora, infatti, diventa quello di accedere alla prossima edizione della Champions League. A parlare della Juve, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, è stato Marcello Lippi. Queste le sue parole: “Mi aspettavo di più da Motta sul lato caratteriale. Ma non è una critica assoluta, sta facendo il suo lavoro ed è un ottimo allenatore. Però la panchina della Juve è come la maglia: pesa di più”.

FOTO: Twitter Lippi