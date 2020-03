Lippi: “Spero in una sospensione del campionato di massimo 15 giorni”

L’ex-CT della Nazionale italiana, Marcello Lippi, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai, durante la trasmissione Radio Anch’io lo Sport, per commentare la situazione relativa al coronavirus e la possibile sospensione del campionato: “Se si dovesse fermare il campionato e se non ci fosse tempo per recuperare le partite, penso che tutto dovrebbe essere invalidato. Navighiamo a vista, la classifica non sarebbe finale e spero che la sospensione, se ci sarà, possa essere di soli 15 giorni.”

Foto: FIGC