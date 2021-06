Lippi: “Sono innamorato di Barella. Verratti? Messaggio di Mancini come il mio a Totti”

Marcello Lippi ha parlato così in una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport, commentando l’avventura europea degli Azzurri a Euro2020: “Verratti? Il messaggio di Mancini è stato lo stesso che io ho dato a Totti, anche se il suo infortunio è meno grave: ‘vieni con noi, sarai importante, se non giocherai la prima, sarai protagonista più avanti. Ed è un messaggio non solo per lui, ma per tutto il gruppo. Chi mi ha colpito tra i singoli? Calcisticamente sono innamorato di Barella, il giocatore che interpreta al meglio il calcio internazionale. Aggredisce, attacca gli spazi, tira, fa gol di testa: è un giocatore completo e troverà la sua conferma in questo Europeo”.