Lippi: “Sir Alex Ferguson quasi come un fratello per me”

Un’amicizia sincera che sa quasi di fratellanza. Lippi ha raccontato il rapporto speciale con Ferguson in un’intervista a Sportsmail. Queste le sue parole: ““Era quasi come un fratello per me. Ci siamo scambiati molti doni negli anni. Una volta gli ho portato i gianduiotti di Torino per i suoi nipoti, ma li ha mangiati lui alla fine”. L’allenatore viareggino 71enne ha svelato l’amore condiviso da entrambi per il vino: “Gli ho portato anche quello della mia Toscana. Lui adorava mandarmi le Matrioska contenenti il ​​suo Whisky Maccallan del 1971. Un giorno devo chiamare Alex e chiedergli un’altra scatola”. Lippi ha svelato anche di aver battuto l’ex manager fuori dal terreno di gioco: “Era innamorato di un vino che chiamava Tigno. In realtà si chiamava Tignanello, ma lui era convinto che il nome fosse sbagliato. Abbiamo fatto una scommessa e ho chiamato il sommelier di quel ristorante, alla fine ho vinto io! Ci scambiavamo messaggi sul cellulare per suggerirci il vino a vicenda: Ferguson ne è sempre stato un grande fan”.

Foto: Bleacher Report