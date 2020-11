Lippi: “Rischia di essere uno spareggio. Conte e Zidane due leader”

L’ex tecnico della Juve, tra le altre, ha parlato del feeling tra Zidane e Conte ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Così Marcello Lippi: “Due leader. Ne ho avuti tanti in quel periodo. C’era il leader carismatico, che diceva la parola giusta al momento giusto, quello tecnico, quello caratteriale. Zizou era il leader tecnico, tutti gli davano la palla perché risolveva qualsiasi situazione, era “lo schema”: si smarcavano sapendo che li avrebbe visti e lanciati. Antonio era un leader caratteriale, trascinatore in allenamento e gara. Si divertivano. Erano anni di successi ma anche di grande tensione. Sa come cercavo di farli rilassare? Li riunivo in una stanza e facevo raccontare una barzelletta ad Antonio. La raccontava così male, ma così male, che tutti ridevano. C’era grande feeling. Quella Juve era un mosaico perfetto, Conte mezzala e Zizou “10” nel 4-3-1-2. Bravi anche a prendersi in giro. Una volta Conte tentò un dribbling e perse la palla, lanciando il contropiede dei rivali. Zizou inseguì quel giocatore e gli tolse il pallone. Antonio mi disse: “Mister, ma ha visto Zizou? Quello non è il suo compito, quello è il mio lavoro.” Conte era come una batteria che si carica da sola e dà energia agli altri. Zizou era molto concentrato, ci teneva sempre a far bene. Ha avuto un momento difficile all’inizio, quando non riusciva a giocare come voleva. Adesso né Inter e né Real sono al massimo, questo rischia di essere uno spareggio.”

Foto: Twitter Lippi