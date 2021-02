Lippi: “Per lo scudetto sarà lotta a tre. Nazionale? Mancini ha creato un gruppo giovane, tecnico e forte”

Marcello Lippi, storico ex allenatore della Juventus e della Nazionale di calcio campione del Mondo nel 2006, ha parlato in una intervista a Sky Sport sulla lotta scudetto e sugli Azzurri di Roberto Mancini.

Sulla lotta scudetto: “Manca tanto tempo alla fine del campionato e vanno considerate tante cose a cominciare dagli impegni. Alcune sono ancora in Champions, altre in Coppa Italia e comunque in corsa al campionato. Altre che invece hanno l’Europa League e una che ha solo il campionato e può concentrarsi solo su una gara per settimana. E’ un vantaggio da non sottovalutare. E’ vero che le grandi competizioni ti danno carica, ma a lungo andare avere meno impegni può contare. Io penso che Milan, Inter e Juve abbiano il 33% a testa di possibilità di vincere lo scudetto”.

Sulla Nazionale: “Adesso non c’è problema di posto, serve creare un gruppo di 30 giocatori di grande valore. Quando allenavo io la Nazionale c’erano il 65% di italiani in campionato, ora questa percentuale rappresenta gli stranieri. Roberto è riuscito in poco tempo a creare un gruppo giovane, tecnico e molto forte. Ha mandato messaggi ai club convocando calciatori che non avevano nemmeno esordito nel club. L’Italia ha grande autostima e questo è importante”.

Foto: Twitter Lippi