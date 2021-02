Marcello Lippi, ex ct dell’Italia nel 2006, ha parlato così a Radio Toscana a proposito di un suo possibile impiego nella Fiorentina di Commisso: “Non ho problemi a dire che il mio tempo in panchina è finito, eventuali chiamate per un ruolo extra-campo le ascolterei. La società è nelle mani di una persona intelligente e colta soprattutto a livello calcistico”.