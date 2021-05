Lippi: “La corsa Champions è incerta. Rischiano tutte”

Intervistato da LaPresse l’ex CT della Nazionale, Marcello Lippi, ha detto la sua sulla corsa alla Champions che caratterizzerà l’ultima giornata di campionato.

Queste le sue parole: “Dispiace che qualcuno dovrà rimanere fuori. Se vincono tutte e tre, Milan, Juve e Napoli, la Juve resta fuori. Ci sono squadre, vedi Milan e Napoli che nelle ultime partite hanno fatto molto bene. Anche la Juve, dopo la sconfitta col Milan, si è ripresa. Rischiano tutte e tre, non è possibile fare pronostici. Milan-Atalanta? È dura per il Milan. L’Atalanta ha la possibilità di arrivare seconda in Serie A per la prima volta nella storia e credo che non si lasceranno sfuggire l’occasione. Dopo la delusione dell’altra sera non credo voglia fallire”.

Foto: Twitter Juventus