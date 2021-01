Lippi: “Inter-Juve non inciderà sullo scudetto. Pirlo non è stato un azzardo, scelta che ha una sua logica”

L’ex c.t. della nazionale, Marcello Lippi, ha parlato così a Tuttosport del big match Inter-Juventus: “Non inciderà tantissimo a livello di punti sulla lotta scudetto. Anche se dovesse vincere l’Inter e allungare mancano ancora troppe partite perché possa essere considerata una sentenza. A livello di crescita mentale, tuttavia, vincere o perdere può fare la differenza.

Pirlo? Andrea sta compiendo un cambiamento radicale, sta impostando un atteggiamento nuovo. Sarà una sfida meravigliosa.

Un azzardo di Agnelli? La decisione è stata presa dopo nove scudetti consecutivi e altri trionfi assortiti, quindi se lo può permettere per rinnovare gli stimoli e mettere le basi per un anno nuovo. E’ una scommessa, quello sì, ma non un azzardo. Ha una sua logica.

Difetti di Inter e Juve? Forse sono entrambe un po’ troppo dipendenti da un solo uomo: Lukaku da una parte e Ronaldo dall’altra”.