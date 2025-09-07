Lippi: “Felice dell’inizio di Gattuso in Nazionale. Spero abbia la mia stessa fortuna”

07/09/2025 | 11:57:51

Marcello Lippi, ex CT della Nazionale ed esperto allenatore, ha parlato alla Gazzetta dello Sport soffermandosi sull’esordio di Gattuso in panchina, con quel bel 5-0 all’Estonia.

Queste le sue parole: “Sono molto, molto felice per quello che ha fatto Rino. Ci siamo parlati, so quanto ci teneva. Che bello che abbia cominciato così. Sì, Rino mi somiglia: e speriamo che abbia la mia stessa fortuna”.

Foto: X Lippi