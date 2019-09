Lippi: “Champions? Inghilterra padrona, ma le italiane sono pronte. Conte un trascinatore”

Marcello Lippi, attuale commissario tecnico della Nazionale cinese, ha parlato toccando vari temi legati al calcio italiano ai microfoni di Radio Rai: “Champions? Tutte le squadre italiane sono all’altezza. Anche se l’Inghilterra è padrona in Europa. Loro terminano il mercato prima e iniziano prima, è normale che all’inizio siano più in forma di noi. Saremo comunque competitivi al momento giusto. Non vuol dire niente se la Juve ha giocato male a Firenze. Farà bene in Champions. Conte? È un trascinatore. Lui concepisce una squadra dove ci sia unità di intenti, dove uno si aiuta con l’altro. Deve avere gli interpreti giusti ma lui riesce a a trasmettere questa cosa alle sue squadre perché anche lui era così in campo”.

Foto: Bleacher Report