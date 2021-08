Lippi: “Allegri allenatore moderno, scaltro e malizioso. Mi rivedo in lui. Scudetto? Juve favorita”

Marcello Lippi, ex allenatore di tante squadre di Serie A e commissario tecnico Campione del Mondo con l’Italia nel 2006, ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport . Focus del suo intervento le principali vicende del campionato italiano. Ecco un estratto delle sue parole:

Su Allegri

“Mi rivedo in lui. Le analogie tra noi sono tante: la toscanità, il fatto che lui sia arrivato alla Juve a 47 anni e abbia vinto subito lo scudetto come avevo fatto io a 46. Max è uno degli allenatori moderni più esperti, scaltri e maliziosi, in senso buono, che ci siano. E tra i più capaci a gestire certe situazioni. Anche la filosofia è quella: squadre organizzate, moderne, offensive, ma senza esagerare, sempre alla ricerca del bel gioco ma anche dei risultati”.

Sulla corsa Scudetto e sulle squadre di alta classifica

“La Juve è sempre favorita per lo scudetto, quest’anno ancora di più: non ha vinto, quindi è affamata e ha voglia di rifarsi. Ma l’Inter è al suo livello: dopo aver perso Lukaku sta per comprare Dzeko e non credo venderà più. Vedo bene il Napoli, mi sembra molto aggressivo e compatto grazie soprattutto a Spalletti che sa unire il gruppo. L’attacco è sempre ben organizzato, dovrà lavorare su altri reparti. Mourinho è un bel ritorno per il calcio italiano, mentre al Milan serve semplicemente che giochi Ibrahimovic, è fondamentale che recuperi presto dall’infortunio e non si faccia di nuovo male. È importante quando sta in tribuna, figurarsi in campo. L’Atalanta si confermerà ad altissimi livelli. Zapata è molto importante, non so se davvero se ne priverà”.

Su Chiesa

“Chiesa è una ‘bestia’, un animale da lotta e da corsa. Costruisce decine di occasioni per sé e per gli altri. Vorrei vedere Locatelli alla Juve. Mi è piaciuto tantissimo all’Europeo, si è dimostrato il centrocampista più completo del nostro calcio: marca, imposta, si inserisce, distribuisce il gioco, fa gol. Sa fare tutto”.

Foto: Twitter Lippi