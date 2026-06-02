Lipani: “Fa effetto allenarsi con Donnarumma. Speriamo di dare una mano alla Nazionale anche in futuro”

02/06/2026 | 20:30:56

Lipani ha parlato così a Sky Sport dal ritiro della Nazionale: “Che effetto fa allenarsi con Donnarumma? Fa effetto perché magari prima lo vedi in TV e poi te lo ritrovi nello spogliatoio. Ti dà tanti consigli e cerchi di cogliere anche il minimo spunto da lui, perché è un grande campione. Tutti i ragazzi sono fantastici e hanno una grande abnegazione al lavoro. La speranza è quella di vedere tutti questi giovani dare una mano alla Nazionale anche in futuro”.

Foto: Facebook Genoa