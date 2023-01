Dalla Spagna: Al-Hilal, pronta un’offerta da 300 milioni per Messi

Nelle ultime ore in Arabia Saudita crescono le voci di un possibile trasferimento di Lionel Messi all’Al-Hilal, storico club rivale dell’Al-Nassr, squadra in cui ad oggi milita Cristiano Ronaldo. Stando alle ultime, il club arabo sarebbe disposto ad avanzare una proposta monstre da ben 300 milioni di euro al calciatore argentino. L’obiettivo infatti dell‘Al-Hilal è creare la storia rivalità tra i due fenomeni per attirare gli occhi di tutto il mondo. A riferirlo è il Mundo Deportivo.

Foto: Instagram Argentina