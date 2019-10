Lione, si presenta Rudi Garcia: “Voglio convincere Aulas a farmi rimanere a lungo”

Anche il Lione, in Ligue 1, ha cambiato allenatore in questa pausa delle Nazionali. Per la panchina, la scelta del club transalpino è ricaduta su Rudi Garcia, ex tecnico della Roma. Durante la conferenza di presentazione, il neo-mister dell’OL si è detto pronto: “Sono in uno dei top club del campionato, spesso protagonista anche in Europa. Voglio sviluppare un calcio offensivo, voglio una squadra che imponga il proprio gioco”.

Sabato arriva il Dijon al Parc OL: “Dobbiamo iniziare subito bene, vincendo già la prima partita. Sono qui anche per convincere il presidente a tenermi a lungo. In rosa c’è molto talento offensivo”.

Foto: Twitter Lione