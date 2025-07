Lione, ricorso accolto: giocherà in Ligue 1 ed Europa League nella prossima stagione

09/07/2025 | 15:57:23

Il Lione rimane in Ligue1. La commissione d’appello del DNCG, l’organismo di controllo finanziario del calcio francese, ha annullato la decisione presa in primo grado sulla retrocessione della squadra allenata da Paulo Fonseca. Verranno introdotti dei limiti sugli stipendi e sulle operazioni finanziarie del club, ma il club transalpino giocherà la Ligue 1 e in Europa League nella prossima stagione.

Foto: Instagram Lione