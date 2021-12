Lione, Paquetà positivo al Covid. L’annuncio sui social

L’Equipe nella serata di ieri aveva pubblicato la notizia della positività al Covid di Lucas Paquetà. Il trequartista brasiliano, ex Milan, ha confermato tutto, postando stamane sui social uno stato in cui spiega di aver contratto il Covid.

Queste le sue parole: “Siamo risultati positivi al Covid. Abbiamo avuto sintomi e ora stiamo migliorando. Grazie a tutti per i messaggi”.

Paquetà è in isolamento a Dubai, dove aveva trascorso le vacanze di Natale e ora deve attendere i tamponi negativi per poter tornare in Francia.

Foto: Instagram personale