Lione, occhi su Morton del Liverpool: il punto sulla trattativa

30/07/2025 | 10:57:07

Dopo aver già rinforzato la rosa con gli arrivi di Afonso Moreira dallo Sporting CP e Ruben Kluivert dal Casa Pia, l’Olympique Lione guarda ora al centrocampo. L’ultima idea porta il nome di Tyler Morton, centrocampista inglese di 22 anni in uscita dal Liverpool. Secondo quanto riportato da L’Équipe, il club francese avrebbe già trovato un’intesa con il giocatore, che ha appena un anno di contratto con i Reds e che, nonostante le sole cinque presenze nella scorsa stagione, ha fatto parte della nazionale inglese vincitrice dell’Europeo Under 21. Il nodo resta però l’accordo con il Liverpool, che valuta il cartellino di Morton 9 milioni di euro più eventuali bonus. Una cifra che l’OL, al momento, non è in grado di soddisfare. Le trattative proseguono, con il club francese alla ricerca di una formula più sostenibile per concludere l’operazione.

Foto: insta morton