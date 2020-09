Lione-Nimes, le formazioni ufficiali: Depay dal 1°

Dopo la sconfitta con il Montpellier, il Lione torna in campo per affrontare il Nimes. Nel 4-4-2 optato da Garcia, riecco Memphis Depay che questa volta scenderà in campo dal primo minuto. Queste le formazioni ufficiali:

Lione (4-4-2): Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, Bard; Cherki, Bruno Guimaraes, Caqueret, Cornet; Dembélé, Memphis Depay. All. Garcia

Nimes (4-4-2): Reynet; Miguel, Briancon, Landre, Paquiez; Fomba; Cubas, Sarr, Duljevic, Ripart, Ferhart. All. Arpinon

Foto: Twitter Lione