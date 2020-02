Lione, messaggio alla Juve: Rudi Garcia vince in casa del Metz. Ma si fa male Dembelé

Il Lione manda un chiaro messaggio alla Juve in vista della sfida di Champions in programma mercoledì prossimo al Parc OL. I francesi di Rudi Garcia vincono per 2-0 il Metz in trasferta: decisivi il rigore realizzato da Moussa Dembelé allo scadere del primo tempo e la rete di Aouar al 94′. Da monitorare, però, le condizioni dello stesso Dembelé, infortunatosi in occasione dell’angolo da cui nasce il raddoppio e sostituito.

Foto: Twitter personale Dembelé