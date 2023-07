Lo fa sapere il nuovo presidente esecutivo, Santiaog Cucci: “Ho molto rispetto per il DNCG, che garantisce equità finanziaria e sportiva tra tutti i club. Fa il lavoro necessario per il corretto funzionamento del campionato e l’organizzazione di tutti i club. Abbiamo avuto ottimi argomenti. OL Reign (la cessione del settore femminile), cessioni di giocatori in arrivo… Ce ne sono alcune che sono state registrate. Avremo inevitabilmente delle entrate. Quindi compreremo, vogliamo costruire una squadra competitiva. Forniremo maggiori dettagli. Ecco perché faremo appello, per dimostrare la serietà del progetto. Non abbiamo nulla da nascondere”.

Foto: logo Lione