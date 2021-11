Lione-Marsiglia, sei mesi di libertà vigilata all’uomo che ha lanciato una bottiglietta a Payet

A due giorni dalla sospensione della sfida tra Lione e Marsiglia, si è tenuto il processo nei confronti dell’uomo di 32 anni accusato di aver lanciato una bottiglietta verso Dimitri Payet.

Il pubblico ministero aveva chiesto sei mesi di reclusione e cinque anni di interdizione dallo stadio, motivando così: “Stiamo assistendo a un aumento degli incidenti e degli atti di violenza”, ha affermato Béatrice Moure nel suo atto d’accusa. “Non esiste il rischio zero, ma la tolleranza zero sì. Chiedo una sentenza esemplare”.

Poco fa è arrivata la sentenza: sei mesi di reclusione ma in libertà vigilata e l’uomo dovrà stare lontano dallo stadio per 5 anni, con l’obbligo di presentarsi in questura nei giorni delle partite casalinghe del Lione.