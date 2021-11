Lione-Marsiglia, che caos: il Prefetto ordina di riprendere a giocare, l’OM si rifiuta

E’ incredibile quanto sta accadendo tra Lione e Marsiglia. Dopo che Payet è stato colpito in testa da una bottiglietta, oltre ad essere stato bersaglio di cori discriminatori, la gara è stata sospesa ma il Prefetto ha voluto che la sfida proseguisse. L’OM però si rifiuta di scendere in campo. Non si è fatto attendere il comunicato della Ligue 1: “La LFP condanna fermamente la violenta aggressione subita da Dimitri Payet durante l’incontro Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille. In seguito a questa vile aggressione, Dimitri Payet è stato bersaglio anche di insulti discriminatori. Nonostante la fermezza delle decisioni della Commissione Disciplinare della LFP dall’inizio della stagione (ritiro punti, partita a porte chiuse, chiusura tribuna) e il lavoro svolto con le autorità governative per punire più efficacemente i soggetti violenti negli stadi, questi nuovi gravi incidenti ricordano che la sicurezza delle partite è responsabilità della società di casa e delle autorità locali, che sono le ultime responsabili della ripresa o dell’interruzione definitiva della partita. In queste condizioni, la Lega si rammarica della decisione del Prefetto regionale di riprendere l’incontro Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille come già avvenuto per AS Saint-Etienne – Angers SCO. In un momento in cui la Ligue 1 Uber Eats sta godendo di un rinnovato appeal sul campo, questi gravi incidenti ripetuti stanno distruggendo l’immagine del campionato in Francia e a livello internazionale. Dopo questi nuovi gravissimi fatti, da domani si riunirà d’urgenza la Commissione Disciplinare della LFP”.

FOTO: Logo Ligue 1