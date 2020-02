Lione-Juve, le ultimissime sulle probabili formazioni

Stasera la Juve è attesa dall’importante sfida in casa del Lione, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni. Sarri ha recuperato Higuain, che dovrebbe comunque partire dalla panchina. Si va verso la conferma per Cuadrado a destra nel tridente con Dybala e Ronaldo. In difesa, davanti a Szczesny, tornano dal 1′ Bonucci e De Ligt al centro, con Danilo e Alex Sandro sugli esterni. In mezzo al campo Bentancur è favorito su Ramsey, con Pjanic e Matuidi (in ballottaggio con Rabiot) a completare il reparto. Pochi dubbi anche per Rudi Garcia, che si affida al consueto 3-4-1-2: tra i pali Lopes, linea difensiva composta da Denayer, Marcelo e Marçal; a centrocampo, da destra verso sinistra, Dubois, Tousart, Aouar, e Cornet, mentre Terrier agirà alle spalle dei due attaccanti Ekambi e Dembelé.

LIONE-JUVE, LE PROBABILI FORMAZIONI:

Lione (3-4-1-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Tousart, Aouar, Cornet; Terrier; Dembelé, Ekambi. All. Rudi Garcia

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi (Rabiot); Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

Foto: Juventus Twitter